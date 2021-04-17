سياسي / وزير الخارجية المغربي يجري اجتماعاً افتراضياً مع نظيره الإيطالي
السبت 1442/9/5 هـ الموافق 2021/04/17 م واس
الرباط 5 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واس
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أمس اجتماعاً افتراضياً ، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو.
وجرى خلال الاجتماع، بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في عدد من المجالات خاصة الأمنية ، إضافة إلى بحث الملف الليبي و جائحة كورونا وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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