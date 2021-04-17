الرباط 5 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واسأجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أمس اجتماعاً افتراضياً ، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو.وجرى خلال الاجتماع، بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في عدد من المجالات خاصة الأمنية ، إضافة إلى بحث الملف الليبي و جائحة كورونا وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //03:22ت م0030