الباحة 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واسانطلقت في منطقة الباحة أمس، فعاليات الحملة الوطنية للعمل الخيري، على منصة "إحسان"، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وبحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالمنعم الشهري وذلك في الغنيم مول التجاري.وتهدف الحملة الوطنية للعمل الخيري، التي من المقرر أن تتواصل طوال شهر رمضان المبارك، إلى التعريف بدور منصة "إحسان" التي طورتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، ودورها في تعزيز قيم العمل الخيري لأفراد المجتمع، من خلال الحث والتشجيع على التبرع، وتفعيل الدور التكاملي لـ "سدايا" مع الجهات الحكومية المختلفة ومختلف القطاعات الحكومية، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص والإسهام في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي.// انتهى //03:26ت م0031