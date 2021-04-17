الرياض 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، أن التبرع السخي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - من خلال منصة "إحسان" الوطنية للعمل الخيري، يأتي تجسيداً للاهتمام والدعم الكبير من القيادة الرشيدة لكل ما يُعزز العمل الخيري ويتيح الاستفادة من التحولات الرقمية في شتى المجالات.وثمن سموه دعم العمل الخيري وغير الربحي في وطن الخير والعطاء من القيادة الرشيدة وحرصها على تنميته وتعزيزه بما يحقق الأهداف المرجوة.ونوه سموه بجهود القائمين على منصة "إحسان" التي طورتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في الاستفادة من التطورات التقنية، مشيراً إلى ما تحظى به منصة إحسان من اهتمام ودعم من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ الذي يأتي امتداداً لعنايته واهتمامه - حفظه الله - بالعمل الخيري وتطوير القطاع غير الربحي الذي هو من مستهدفات رؤية المملكة 2030.وأشار سموه إلى ما تشهده المملكة من تطورات على كافة الأصعدة التي من ضمنها الاستفادة من التحولات الرقمية لدعم العمل الخيري ووصوله لمستحقيه بسهولة ويسر من خلال أحدث المبادرات التقنية.ورفع سموه خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعمهما واهتمامهما بكل ما يعزز العمل الخيري وحرصهما على وصوله لمستحقيه سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن ويديم عزه.// انتهى //03:38ت م0034