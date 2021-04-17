الطائف 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واسوزعت جمعية العون الخيرية بالطائف, أكثر من 1500 سلة رمضانية تحتوي على العديد من الأصناف تجاوزت قيمتها نصف مليون ريال.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية حاسن العوفي، أن مشروعات الجمعية غير الربحية شملت السلة الرمضانية، حيث وزعت الجمعية أكثر من 1500 سلة رمضانية تحتوي على العديد من الأصناف تجاوزت قيمتها نصف مليون ريال.وأبانت أنها بصدد توزيع 668 كوبوناً شرائياً تجاوزت قيمتها 66 ألف ريال، وإعانات ماليه ستودع في حسابات 120 مستفيداً تجاوزت قيمتها 180 ألف ريال لمساعدة الأسر في قضاء حوائجهم.وأفادت أنه سيتم توزيع كسوة العيد للرجال والنساء لمشاركتهم فرحة العيد بتكلفة تقديريه 150 ألف ريال يستفيد منها العديد من الأسر.يذكر أن من المشروعات الرمضانية التي ستنفذها الجمعية نهاية شهر رمضان استقبال وتوزيع زكاة الفطر.// انتهى //03:38ت م0035