القاهرة 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على تأكيد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط أن الحكومة تستهدف تعزيز أوجه الانفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية من خلال التوسع في مبادرات فعالة بأهداف محددة.ورصدت الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى اعتقال عدد من المصلين.وأشارت الصحف إلى القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع ويدعو إلى إنشاء وحدة مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.وأنبأت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات في حادث إطلاق نار عشوائي بمدينة إنديانابوليس عاصمة ولاية أنديانا الأمريكية.وتابعت صحف مصر الوضع الصحي العالمي لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بالفيروس بلغت ٥ر١٣٨ مليون إصابة فيما تجاوزت أعداد الوفيات حاجز ٣ ملايين حالة.// انتهى //10:44ت م0044