بيروت 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بعودة البلاد إلى الجمود في انتظار تحرك ما في شأن تشكيل الحكومة الجديدة وسط تضخم المخاوف من اقتراب الأوضاع الإقتصادية والمالية والإجتماعية إلى إنهيار كبير.وعرضت الصحف تحذيرات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أبلغ كل من التقاهم في الأيام الماضية أن الإحتياطات بالعملات الأجنبية المخصصة للدعم تنتهي في أواخر شهر مايو.دوليا أخبرت عن إعلان موسكو أنها ستطرد ديبلوماسيين أمريكيين وتفرض عقوبات على مسؤولين ردا على إجراءات مماثلة إتخذتها واشنطن.وتحدثت عن وقوع 8 قتلى على الأقل إثر إقتحام مسلح مركز لفرز البريد في مدينة إنديانابوليس في وسط الولايات المتحدة.وتناولت رفض إثيوبيا على لسان وزير خارجيتها ديميكي ميكونين تدويل ملف سد النهضة وأنها لن تذعن للضغوط للقبول بالمعاهدات التي وصفتها بالإستعمارية بشأن النيل.وأنبأت عن إعلان الصين أمس زيادة قياسية في نموها الإقتصادي في الربع من العام بلغت 18.3 % على مدى عام.// انتهى //10:52ت م0045