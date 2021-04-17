القاهرة 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واسخسرت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 5ر11 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8ر630 مليار جنيه.وتراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 1.56% ليبلغ مستوى 10143 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 2.96% مسجلاً 1820 نقطة، وفقد مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 2.79% لينهي التعاملات عند مستوى 2716 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع قيم التداول لتبلغ 1ر23 مليار جنيه من خلال تداول 3ر2 مليار ورقة منفذة على 178 ألف عملية.// انتهى //10:53ت م0046