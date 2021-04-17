الخرطوم 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، نفي رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، نية بلاده شن حرب على دولة إثيوبيا، لافتا إلى أنها تحتل أراضي سودانية مطالبا أياها بالانسحاب.ونقلت صحف الخرطوم عن وزيرة الخارجية السودانية قولها إن إثيوبيا تسعى لإحراز مكاسب سياسية داخلية ولو كان ذلك على حساب الإضرار بالعلاقة مع السودان .ونشرت إعلان الأمم المتحدة، أن المنظمات الإنسانية تعمل على توسيع نطاق عملياتها بمدينة الجنينة غربي السودان، بعد أيام من أحداث عنف شهدتها المدينة،مشيرة إلى أن الوضع الأمني هادئ في المدينة الواقعة بولاية غرب دارفور، لكنه لا يزال غير متوقع في حي الجبل ومخيم أبو ذر للنازحين.وركزت صحف السبت على إشادة المدير الإقليمي للبنك الدولي عثمان ديون خلال لقائه سفير المملكة العربية السعودية لدى الخرطوم على بن حسن جعفر بمساهمة المملكة بمبلغ (10) ملايين دولار في برنامج البنك الدولي لمكافحة جائحة كورونا في السودان.وسلطت صحف السودان الضوء على توقيع الخطوط الجوية السودانية مذكرة تفاهم مع شركة مصر للطيران، تتضمن التدريب على قيادة الطائرات والضيافة الجوية، بجانب المشاركة في تحديث أسطول الخطوط السودانية.// انتهى //11:13ت م0048