نيودلهي 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واسأعلنت الهند اليوم تسجيل 1341 حالة وفاة بالإضافة إلى 234692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال 24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 175649 حالة وفاة و14526609 إصابات بالفيروس التاجي.وأشارت إلى أن عدد المتعافين ارتفع أيضا في المقابل ليصل إلى 12671220 حالة وسط انتشار الجائحة في 35 ولاية هندية.// انتهى //11:30ت م0050