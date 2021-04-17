بغداد 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم الإدانات الواسعة لحادث التفجير الذي شهدته منطقة الحبيبية بشرق بغداد أمس الأول والذي راح ضحيته العديد من المدنيين العراقيين بين قتيل وجريح.وركزت الصحف على المطالبات الصادرة عن جهات عدة بخاصة داخل البرلمان لتشديد الإجراءات الأمنية لتفويت الفرصة على الإرهاب في استهداف المواطنين الأبرياء,منوهة في هذا المجال بتوجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق فوري في ملابسات الحادث ,وتأكيده بأن أمن العراق هو من مسؤولية الحكومة والقوات الأمنية العراقية بكل تشكيلاتها.وتناولت صحف السبت اللقاء الذي جرى أمس بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي,وبين ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق "جينين بلاسخارت"،بحضور رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة والذي ركز على الجرائم المرتكبة من قبل عصابات داعش الإرهابية.وعرجت الصحف على الوضع الوبائي في العراق ،مبرزة تأكيد وزارة الصحة بأن جميع لقاحات فيروس كورونا الموجودة في المراكز الصحيَّة في البلاد آمنة وفعالة بعد أخذ الجرعة الثانية.وتطرقت صحف بغداد إلى نفي مصدر حكومي عراقي أمس وجود أي قرار بفرض ضرائب جديدة على رواتب الموظفين والمتقاعدين.// انتهى //11:35ت م0051