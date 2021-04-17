رام الله 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأدية نحو 70 ألف مصل صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك.وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ، حيث قصف الاحتلال عدة مواقع في القطاع، فيما اعتقل فتاة وعدة شبان من القدس ، واعتدت قوات الاحتلال على جموع المصلين عقب انتهاء صلاة التراويح، فيما أصيب 4 مواطنين بالأعيرة المطاطية جراء قمع المسيرات الأسبوعية المنددة بالاستيطان، واستولى المستوطنون على كهف وأتلفوا محاصيل زراعية جنوب الخليل.وأولت الصحف اهتمامًا بإعلان 14 عضو كونغرس و70 مؤسسة ومنظمة أمريكية تأييدهم لمشروع القانون الذي تقدمت به عضو الكونغرس عن ولاية مينيسوتا بيتي ماكولوم، الذي يربط المساعدات الأمريكية المقدمة لإسرائيل باحترامها حقوق الشعب الفلسطيني.ونشرت صحف هذا اليوم إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية الاعتداء الآثم المتواصل الذي تمارسه دولة الاحتلال ضد القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وتعتبره تحدياً سافِراً للشرعية الدولية وقراراتها وللقانون الدولي، وإِمعاناً في استكمال تهويد القدس ، وتمرداً على جميع القرارات الأممية ذات الصلة خاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة واليونسكو ومبادئ حقوق الانسان وفي مقدمتها الحق في العبادة وفي الوصول إلى دور العبادة بحرية تامة.وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 19 حالة وفاة و1774 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2276 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.// انتهى //11:44ت م0053