إسلام آباد 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم إجراء رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تعديلات في مجلس وزرائه لتحسين أداء الحكومة والتعامل مع التحديات الاقتصادية.واهتمت بإدانة باكستان محاولة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية في مدينة جازان بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، وتجديد باكستان دعمها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.وتابعت تطورات فيرس كورونا في باكستان، حيث شدد إقليم بلوشستان الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، بينما يعتزم إقليم البنجاب فتح المدارس والمصالح التعليمية جزئياً اعتبارً من الأسبوع المقبل.كما تابعت الجهود التي تبذلها السلطات الباكستانية للسيطرة على أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.وتطرقت إلى ترحيب باكستان بإعلان الإدارة الأمريكية سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، على أن يكون الانسحاب بطريقة مسؤولة لا يؤدي إلى تدهور الاستقرار في هذا البلد المجاور.أفغانياً تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل أربعة أفراد من أسرة واحدة جراء انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق بإقليم قندهار.// انتهى //13:13ت م0057