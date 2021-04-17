الجزائر 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بدعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الشعب الجزائري إلى التعبير بكامل الحرية، وبأسمى الطرق الحضارية في اختيار ممثليه خلال الانتخابات النيابية المقررة يوم 12 يونيو القادم، مشيراً إلى أن بلاده تواجه تحديات داخلية وخارجية تستوقف الجميع من أجل تغليب مصلحة الوطن عما سواها من النزعات والاعتبارات الضيقة.وأبرزت تأكيد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في زيارته إلى موسكو، على أن الهدف الرئيسي لحكومته هو إخراج القوات الأجنبية غير الشرعية الموجودة في ليبيا، كاشفا أنّه تمّ توحيد أكثر من 80 بالمائة من مؤسسات الدولة الليبية تحت مظلة السلطة الجديدة، ولم تبق إلا المؤسسة العسكرية.وأخبرت عن إصابة شاب فلسطيني بعيار رصاص وآخرون بالاختناق، أمس، إثر قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو 18 عاما.// انتهى //13:18ت م0059