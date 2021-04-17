تونس 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم تطورات الوضع الوبائي في تونس ،مشيرة إلى أنه بلغ درجة خطورة غير مسبوقة، لتكون الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا أخطر من الموجتين السابقتين وسط دعوات من السلطات الصحية في البلاد بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية للحماية من انتشار الفيروس.ورأت صحف السبت أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة سعت منذ نيلها ثقة البرلمان الشهر الماضي ، إلى توحيد مؤسسات الدولة الممزقة والمنقسمة بسبب الحرب الأهلية ، إلا أنها فشلت في أهم ملف وهو توحيد المؤسسة العسكرية.وتناقلت إعلان المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إصابة حوالي 5800 شخص،من أصل 77 مليون ، بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية ، رغم حصولهم على اللقاحات المضادة له، مشيرة إلى أن 29 % منهم يعانون من التهابات بدون أعراض، وأن 65 بالمائة من حالات الإصابة هي بين النساء.وأشارت إلى إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أن وقت خفض التصعيد مع روسيا حان، حاثا نظيره الروسي فلاديمير بوتين على الامتناع عن أي عمل عسكري ضد أوكرانيا.// انتهى //13:27ت م0062