أبوظبي 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واسسجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية 1958 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 495,224 حالة.‌ ‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة إلى 1550 حالة.‌ وأشارت الوزارة إلى أنه تم شفاء 1,545 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 478,063 حالة.// انتهى //13:38ت م0065