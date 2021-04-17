إسلام آباد 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 112 حالة وفاة جديدة، و4976 إصابة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 750158 إصابة، منها 79108 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 16094 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 654956 حالة.// انتهى //14:31ت م0072