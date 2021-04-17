القاهرة 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واسشاركت مصر اليوم في الاجتماع السياسي رفيع المستوى الذي عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك حول "اللقاح للجميع"، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، خاصة تلك الجهود المرتبطة بتوفير اللقاحات، مشيرًا إلى الصعوبات التي يواجهها النظام الدولي متعدد الأطراف اتصالاً بتوفير اللقاحات بشكل عادل .وتطرق الوزير شكري إلى القيود التصديرية التي طبقت على الشركات المصنعة، وهي الأمور التي انعكست على ما نشهده اليوم من استئثار الدول مرتفعة الدخل بالأغلبية العظمى للإنتاج من اللقاحات، وأثر ذلك على إطالة أمد الجائحة.ودعا شكري في ختام كلمته إلى ضرورة الاستمرار في توفير الدعم المالي للمرفق العالمي للنفاذ للقاحات، وكذلك دعم الدول النامية صاحبة القدرات التصنيعية لتوسيع قاعدة إنتاج اللقاحات.// انتهى //14:34ت م0073