تبوك 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، أن التبرع السخي الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - من خلال منصة " إحسان " الوطنية للعمل الخيري هو تجسيد لحرص واهتمام القيادة الرشيدة -رعاها الله - بدعم المبادرات التي تعزز التحول الرقمي في مجال العمل الخيريونوه سموه بالدعم والاهتمام الذي تحظى به منصة إحسان من قبل سمو ولي العهد، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك امتداد لحرصه - حفظه الله - على دعم العمل الخيري ، حاثاً سموه الجميع وأبناء المنطقة والجمعيات الخيرية على المبادرة على التبرع عبر منصة إحسان الخيرية في هذا الشهر الفضيل لمواصلة العمل الخيري.وفي ختام تصريحه سأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا امنها وعزها واستقرارها.//انتهى//16:15ت م0081