تيرانا 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية ألبانبا.وجرى توزيع 10 أطنان من السلال الغذائية في محافظة مات، استفاد منها 750 فرد، و10 أطنان و720. كيلو غرام من السلال الغذائية في محافظة دوربين، استفاد منها 800 فرد.ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع 6.332 سلة غذائية في 31 محافظة ألبانية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.//انتهى//16:19ت م0082