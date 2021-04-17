إسلام آباد 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع السلال الغذائية الرمضانية بجمهورية باكستان الإسلامية.وجرى توزيع 735 سلة غذائية رمضانية في منطقتي سيبي ودوكي بإقليم بلوشستان، استفاد منها 4,410 أفراد.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الغذائية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعوب والدول الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442 .//انتهى//16:29ت م0084