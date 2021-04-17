اجتماعي/ مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في إقليم بلوشستان الباكستاني
السبت 1442/9/5 هـ الموافق 2021/04/17 م واس
إسلام آباد 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع السلال الغذائية الرمضانية بجمهورية باكستان الإسلامية.
وجرى توزيع 735 سلة غذائية رمضانية في منطقتي سيبي ودوكي بإقليم بلوشستان، استفاد منها 4,410 أفراد.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الغذائية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعوب والدول الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442 .
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16:29ت م
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