بيروت 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع السلال الغذائية الرمضانية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأشد حاجة في لبنان.وجرى توزيع 2,564 سلة غدائية رمضانية في مناطق صيدا في جنوب لبنان والشوف وعاليه في جبل لبنان، استفاد منها 12,820فردًا.ويأتي ذلك في إطار تأمين وتوزيع سلال غذائية خلال شهر رمضان المبارك في الجمهورية اللبنانية للعام 1442 .//انتهى//16:37ت م0086