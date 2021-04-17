الرياض 05 رمضان 1442هـ الموافق 17 أبريل 2021م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، بمناسبة فوزه بولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية في جمهورية جيبوتي.وقال سمو ولي العهد " يطيب لي بمناسبة فوز فخامتكم بولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية في جمهورية جيبوتي، أن أبعث لكم أصدق التهاني والدعوات بالتوفيق والسداد، كما يسعدني أن أشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدينا، مؤكداً لفخامتكم الحرص على تعزيز التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.راجياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولجمهورية جيبوتي الشقيقة المزيد من التقدم والرقي".// انتهى //16:48ت م0088