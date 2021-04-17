نجران 05 رمضان 1442هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واسنفذت أمانة منطقة نجران أمس، 923 جولةً رقابيةً على المنشآت التجارية، أسفرت عن إصدار 3 مخالفات على عددٍ من المنشآت وإغلاق منشأة لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية .وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.//انتهى//16:52ت م0089