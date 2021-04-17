عام / أمانة نجران تنفذ أكثر من 900 جولة رقابية على المنشآت التجارية
السبت 1442/9/5 هـ الموافق 2021/04/17 م واس
نجران 05 رمضان 1442هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واس
نفذت أمانة منطقة نجران أمس، 923 جولةً رقابيةً على المنشآت التجارية، أسفرت عن إصدار 3 مخالفات على عددٍ من المنشآت وإغلاق منشأة لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية .
وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.
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16:52ت م
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