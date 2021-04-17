أبها 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واستواصل جامعة الملك خالد تقديم برامج ومسابقات " رمضانك قرآن "، بالتعاون بين إدارة التطوع والمسؤولية المجتمعية بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر وكلية الشريعة وأصول الدين، والتي ستستمر خلال الشهر الكريم.وأوضح المشرف العام على إدارة التطوع والمسؤولية المجتمعية بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور عبدالرحمن خصيف القرني أن البرامج والمسابقات التي تأتي ضمن مشروع " مبادرون ٢ "، تشمل سبعة فروع منها مسابقات في الحفظ بمستويات متعددة ( 10 أجزاء، 20 جزءًا، القرآن كاملاً)، ومسابقات خاصةً بفئة الأطفال من 7 - 14 سنة بعنوان (أعذب تلاوة)، وتصحيح التلاوة، و آية وهداية، وهمسات رمضانية قرآنية، لافتاً إلى أنه يمكن التسجيل في البرامج والمسابقات من خلال الرابط https://t.co/Tcu93X9EeZ?amp=1 .يذكر أن جميع الأساتذة المتحدثين أو المختبرين هم أعضاء هيئة تدريس بقسم القرآن وعلومه، وكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد، وذلك لتعظيم وتمكين أثر هذا البرنامج الذي شارك فيه العام الماضي أكثر من 2000 متسابق ومشارك من أكثر من 11 دولة.// انتهى //17:17ت م0093