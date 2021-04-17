كوناكري 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واسالتقى دولة ‏‫رئيس وزراء جمهورية غينيا الدكتور إبراهيم كاسوري فوفانا، أمس الجمعة بمقر رئاسة الوزراء في كوناكري، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا‬ وسيراليون‬ الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله.وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، كما أعرب دولة رئيس الوزراء إبراهيم كاسوري فوفانا عن ترحيبه وتأييده لمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر".// انتهى //17:19ت م0094