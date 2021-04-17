رام الله 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واسسجلت فلسطين 28 حالة وفاة، و1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1773 حالة تعافٍ، خلال الساعات الـ24 الماضية في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.7٪، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.3٪، ونسبة الوفيات 1.0٪، من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 172 مصابا في غرف العناية المكثفة.// انتهى //18:05ت م0101