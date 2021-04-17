جدة 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 إبريل 2021 م واسأكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة (سدايا)، -حفظهما الله -، فتحا باب الخير في شهر الخير عبر تبرعمها السخي للأعمال الخيرية من خلال منصة إحسان التي تم إطلاقها مؤخرا كبوابة تقنية متكاملة تسهم في حوكمة وإدارة التبرعات واستدامتها.وأهاب العثيمين بالجميع لتقديم الدعم لمبادرة منصة إحسان واستغلال شهر رمضان المبارك لإظهار قيم الإسلام السمحة بالتعاطف والتكاتف، داعيا إلى الاقتداء بقيادة الدولة الحكيمة التي تثبت اهتمامها دوما بتلمس احتياجات المواطنين وبذل العطاء والإنفاق في سبل الخير.وأشاد الأمين العام بالخطوات التطويرية التي شهدها العمل الخيري وتطوير القطاع غير الربحي، مؤكدا أن الاهتمام المباشر من سمو ولي العهد بهذا القطاع منحه الموثوقية والمصداقية ورفع كفاءة أدائه، فضلا عن أن القطاع يحظى بلجنة إشرافية ممثلة في وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الصحة، والبنك المركزي السعودي، ووزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الحكومة الرقمية.وقال العثيمين : إن المبادرة أتاحت الفرصة لتمكين القطاع غير الربحي وتفعيل المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، وذلك عبر منظومة رقمية آمنة وموثوقة وشفافة في جمع وإدارة التبرعات.// انتهى //18:51ت م0106