عرعر 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واسنفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال اليومين الماضيين 728 جولة رقابية صحية، شملت عدداً من المراكز والمحال التجارية, بالإضافة لمتابعة كل ما يقدم خلال الشهر الفضيل من مأكولات، ومتابعة المطاعم والمطابخ ومحال بيع المأكولات الرمضانية، والتأكد من سلامة إعدادها, والتزام أصحاب المحال والعاملين بها بالتعليمات النظامية والصحية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.وشددت أمانة المنطقة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر قنوات التواصل.// انتهى //23:19ت م0143