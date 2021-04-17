بيروت 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري في بيروت اليوم مأدبة إفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك لسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى لبنان.حضر مأدبة الإفطار سفير دولة الكويت عميد السلك الدبلوماسي العربي عبد العال القناعي وسفير دولة قطر محمد حسن جابر الجابر وسفير سلطنة عمان بدر بن محمد بن بدر المنذري والقائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة فهد الكعبي.وأكد السفير بخاري خلال المأدبة حرص قادة دول مجلس التعاون الخليجي على وحدة الصف والتكاتف، للحفاظ على اللحمة الخليجية التي عززتها قرارات قمة العلا، التي استضافتها المملكة العربية السعودية مؤخرا .// انتهى //23:41ت م0147