الأحساء 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واسحسم التعادل الإيجابي نتيجة لقاء فريقي الفتح وضمك، الذي أقيم اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، في إطار الجولة الجولة الـ 26 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وسجل الفتح عند الدقيقة 43 عن طريق اللاعب "سفيان بن دبكة"، فيما سجل ضمك عند الدقيقة 65 عن طريق اللاعب "زيلايا".// انتهى //23:42ت م0148