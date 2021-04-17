رياضي / مواجهة الفتح وضمك تنتهي بالتعادل الإيجابي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
السبت 1442/9/5 هـ الموافق 2021/04/17 م واس
الأحساء 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واس
حسم التعادل الإيجابي نتيجة لقاء فريقي الفتح وضمك، الذي أقيم اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، في إطار الجولة الجولة الـ 26 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل الفتح عند الدقيقة 43 عن طريق اللاعب "سفيان بن دبكة"، فيما سجل ضمك عند الدقيقة 65 عن طريق اللاعب "زيلايا".
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23:42ت م
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