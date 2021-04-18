الرياض 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واستغلب فريق النصر السعودي على السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف 3-1 أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.وسجل النصر الهدف الأول عند الدقيقة 37 عن طريق اللاعب "عبدالرزاق حمد الله" وعند الدقيقة 79 سجل اللاعب "عبدالمجيد الصليهم" الهدف الثاني، وأضاف اللاعب "خالد الغنام" الهدف الثالث عند الدقيقة 94، فيما جاء هدف فريق السد عند الدقيقة 59.يذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الثانية، وذلك بعدما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.// انتهى //00:00ت م0001