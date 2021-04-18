طرابلس 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 ابريل 2021 م واستلقى نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني اتصالاً هاتفيًا اليوم، من المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.وجرى خلال الاتصال مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين, بالإضافة إلى تعزيز مجالات التعاون التجاري والاقتصادي.// انتهى //00:05ت م0003