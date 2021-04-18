مكة المكرمة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واستغلب فريق الاتفاق على مستضيفه فريق الوحدة، في المباراة التى جمعت بين الفريقين أمس على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، بنتيجة 1 - 0، وذلك ضمن منافسات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب محمد الكويكبي وذلك عند الدقيقة 70 من زمن المباراة.وبهذه النتيجة رفع الاتفاق نقاطه لـ 38 نقطة بالمركز الخامس، بينما بقي الوحدة عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر ما قبل الأخير في سُلّم الترتيب.// انتهى //00:16ت م0005