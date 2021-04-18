تونس 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر أمس، مأدبة إفطار رمضاني حضره دولة رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي ومفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ، وعدد من مسؤولين تونسيين، وعدد من سفراء دول عربية وإسلامية معتمدين في تونس .ورحب السفير الصقر خلال المأدبة بالحضور وهنأهم بشهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يعيده على الجميع باليمن والبركات.// انتهى //00:52ت م0007