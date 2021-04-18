حائل 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسانطلقت أمس، بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل عن بعد، جلسات الاستماع للمتسابقين والمتسابقات من أبناء المنطقة، ضمن فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين خلال شهر رمضان المبارك 1442هـ، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمشاركة 131 متسابقاً ومتسابقة وبمشاركة أبناء شهداء الواجب في القطاعات الأمنية والعسكرية من جميع مناطق ومحافظات المملكة ويحكمها نخبة من المحكمين والمحكمات المتميزين.ونوه مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة محمد السائح، باهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- وعنايتها بالقرآن الكريم تعلماً وتعليماً ونشر علومه، وتشجيع أبناء وبنات الوطن على العناية فيه بحفظه وتجويده وتفسير، مبيناً أن الجائزة تهدف إلى غرس محبة القرآن الكريم في نفوس أبناء وبنات الوطن وجعل منهم بناة خير وتحفزهم بميادين التنافس فيه.وأعرب المتسابقون والمتسابقات عن سعادتهم بمشاركتهم هذه الجائزة القيمة التي تحيي روح المنافسة الشريفة بين حفظة كتاب الله، سائلين الله تعالى أن يحفظ الوطن وقيادته الرشيدة من كل سوء ومكروه.// انتهى //01:48ت م0013