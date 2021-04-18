الرياض 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أقامت جمعية السلياك حفلها الخيري السنوي للتعريف بدورها المجتمعي والجهود التي تبذلها لمستفيديها، وتثقيف وتوعية المجتمع عن مرض السلياك وتعزيز الشراكات المجتمعية وتحفيز العمل التطوعي للعديد من فئات المجتمع.وبدأ الحفل بكلمة مسجلة لسمو أمير منطقة الرياض أشاد فيها بجهود الجمعية وما تقدمه في سبيل خدمة المجتمع، ثم ألقت صاحبة السمو الأميرة الدكتورة مشاعل بنت محمد بن سعود رئيس مجلس إدارة الجمعية كلمة بهذه المناسبة، بعدها عرضت فقرة كوميدية.وتضمن الحفل معرضاً فنياً ومزاداً على 7 لوحات فنية من عمل نخبة من الفنانين السعوديين.وفي ختام الحفل كرّمت سمو الأميرة مشاعل الرعاة المشاركين في الحفل.يذكر أن الحفل الخيري هو إحدى المبادرات الاجتماعية للجمعية للمساهمة في نشر التوعية عن مرض السلياك من خلال اللقاءات التثقيفية والتوعوية للمجتمع عن حساسية الجلوتين.// انتهى //02:10ت م0016