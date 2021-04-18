عرعر 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسوزعت جمعية ساعد الخيرية بمدينة عرعر، خلال الأيام الخمسة الماضية من شهر رمضان، مساعدات غذائية وتمورًا لأكثر من 3000 مستفيد ضمن المبادرة المجتمعية الذي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد الخيرية.وقدمت الجمعية شكرها لكل المساهمين في هذا المشروع من مؤسسات وقفية ورجال أعمال ومواطنين ومتطوعين.يُذكر أن الجمعية تقدم خدمات متنوعة تنموية وخيرية شهرية وموسمية، كما تعمل الجمعية على تنفيذ مشاريع تمكين المستفيدين.// انتهى //02:12ت م0017