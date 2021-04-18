رياضي / برشلونة يتوّج بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم
الأحد 1442/9/6 هـ الموافق 2021/04/18 م واس
مدريد 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس
توّج فريق برشلونة بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد تغلبه على أتلتيك بيلباو بـ 4 أهداف مقابل لا شي، في المباراة التي أقيمت أمس، على ملعب لا كارتوخا بمدينة أشبيلية.
وأحرز أهداف برشلونة أنطوان جريزمان وفرينكي دي يونج وليونيل ميسي "هدفين" .
وعزز برشلونة بذلك رقمه القياسي في بطولة الكأس، حيث توج بها للمرة الــ 31 في تاريخه، فيما يأتي أتلتيك بيلباو في المركز الثاني بـ 23 لقباً.
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