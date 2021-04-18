مدريد 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واستوّج فريق برشلونة بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد تغلبه على أتلتيك بيلباو بـ 4 أهداف مقابل لا شي، في المباراة التي أقيمت أمس، على ملعب لا كارتوخا بمدينة أشبيلية.وأحرز أهداف برشلونة أنطوان جريزمان وفرينكي دي يونج وليونيل ميسي "هدفين" .وعزز برشلونة بذلك رقمه القياسي في بطولة الكأس، حيث توج بها للمرة الــ 31 في تاريخه، فيما يأتي أتلتيك بيلباو في المركز الثاني بـ 23 لقباً.// انتهى //03:49ت م0019