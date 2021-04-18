برازيليا 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسسجلت البرازيل 67 ألف و636 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و2929 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت حتى الآن 13 مليون و900 ألف و91 إصابة بالمرض منذ بدء الجائحة، بينما بلغ عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس 371 ألف و678 وفاة​​​.وتعد البرازيل ثاني أكثر دول العالم إصابة ووفاة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //10:00ت م0030