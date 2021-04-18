القاهرة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بترسيخ الاعتماد على مسارات وآليات العمل الجديدة التي تم اتباعها في إنجاز المشروعات القومية خارج النطاق التقليدي البيروقراطي في التخطيط والتنفيذ.وتناقلت تأكيد رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن موقف بلاده وأضح من أزمة سد النهضة، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك اتفاق ملزم ومكتوب يختص بالملء والتشغيل.وأبرزت صحف الأحد الوضع في الأراضي الليبية، مشيرة إلى تصديق مجلس الأمن الدولي على نشر 60 مراقبًا لوقف إطلاق النار، ودعوته حكومة الوحدة الوطنية إلى إعداد انتخابات حرة ونزيهة لا تقصي أحدًا في 24 ديسمبر المقبل.ونشرت تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من تعرض أكثر من 3ر3 مليار من سكان المدن والمناطق الحضرية لخطر التأثيرات المناخية الشديدة، داعيًا إلى إحداث ثورة في تخطيط المدن ووسائل النقل لتخفيف انبعاثات الكربون العالمية بنسبة 45 في المئة بحلول 2030.وتابعت صحف مصر الوضع الصحي لفيروس كورونا حول العالم، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس تجاوزت الـ 3 ملايين وفاة.// انتهى //10:04ت م0031