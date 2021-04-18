رام الله 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عقد مؤتمر صحفي لمرشحي الانتخابات التشريعية في القدس، واعتقلت ثلاثة منهم.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الانتهاكات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأصيب عدد منهم في تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، كما أحرق مستوطنون 50 شجرة زيتون معمرة في بيت فجار جنوب بيت لحم.وأولت صحف الأحد اهتمامًا بدعوة رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، للوقوف والتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.وأوردت أقوال وزارة الخارجية الفلسطينية "إنها تواصل العمل على الصعيد القانوني والسياسي والدبلوماسي للدفاع عن عدالة قضية الأسرى، وحقوقهم المشروعة في الحرية، وإنهاء الاحتلال، بما يكفل نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وحق العودة واستقلال دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف".وواصلت صحف فلسطين تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 28 وفاة، و1618 إصابة جديدة، و1773 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.// انتهى //10:13ت م0032