الجزائر 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بترؤس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم اجتماعًا لمجلس الوزراء، مبرزة أن الاجتماع سيفصل في ملفات بقطاع الاستثمار والصناعة، والشؤون الخارجية، فضلا عن رصد وتقييم الوضع الوبائي جراء جائحة كوفيد-19 في ظل تسجيل ارتفاع في منحى الإصابات المؤكدة بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي.وأبرزت السجال الدبلوماسي الدائر بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، مشيرة إلى تبادل واشنطن وموسكو الإعلان عن العقوبات وطرد دبلوماسيين.وتحدثت صحف الجزائر عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مبرزة أن 4500 أسير، بينهم 140 طفلا قاصرا، و41 امرأة، يقبعون في 23 سجنا ومركز توقيف، مفيدة بأن 25 أسيرًا، أقدمهم الأسيران، كريم يونس، وماهر يونس، المعتقلان منذ عام 1983.// انتهى //10:55ت م0034