عام / ألمانيا تسجل 19185 إصابة جديدة بكورونا
الأحد 1442/9/6 هـ الموافق 2021/04/18 م واس
برلين 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس
سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 19185 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و67 وفاة.
وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد منذ بدء تفشي الوباء وصل إلى ثلاثة ملايين و142 ألفا و262 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 79 ألفًا و914 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى مليونين و775 ألفًا ومئتي حالة.
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