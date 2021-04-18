بغداد 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بتشديد رئيس الجمهورية برهم صالح على ضرورة ضمان نزاهة وعدالة الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر القادم.وتطرقت صحف الأحد إلى ردود الأفعال البرلمانية والإعلامية على قرار وزارة المالية العراقية بفرض ضريبة دخل على رواتب الموظفين الكلية, الذي يأتي بعد مدة قصيرة على قرار رفع سعر صرف الدولار وما خلفه من ارتفاع في الأسعار.وتناولت صحف بغداد الوضع الوبائي في العراق الناجم عن تفشي كورونا وتزايد عدد الإصابات، مبرزة إعلان وزارة الصحة بقرب استلامها مليونا و300 ألف جرعة من اللقاحات خلال الشهر الحالي، وسعيها لاستيراد ما بين 3 إلى 6 ملايين جرعة في المستقبل.وأبرزت انطلاق الدوام الحضوري في مدارس العراق اليوم، منوهة بالآراء المختلفة إزاء هذا القرار وتأثيراته من الناحيتين الوقائية والصحية.// انتهى //10:58ت م0036