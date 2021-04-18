الطائف 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسبلغت إحصائية بلاغات هيئة الهلال الأحمر بالطائف خلال الخمسة أيام الماضية من الشهر الفضيل والتي تم التعامل معها وتنوعت مابين حالات مرضية وحوادث مرورية 484 حالة إسعافية تم التعامل معها وفي وقت قياسي .وأوضحت الهيئة أنه تم التعامل مع تلك الحالات عبر كوادر بشرية مؤهلة بأعلى المعايير والتي تتعامل بحرفية تامة معها حيث تم نقل 300 حالة إسعافية للمنشآت الطبية لاستكمال العلاج اللازم فيما اكتفت 176 حالة بالخدمة الإسعافية المقدمة من الهيئة.ونوهت الهيئة في حال طلب الخدمة الإسعافية يكون عبر الاتصال على الرقم 997 أو عن طريق تطبيق أسعفني.يذكر أن الهيئة في محافظة الطائف تقدم خدماتها الإسعافية من خلال 24 مركزاً اسعافياً مجهزة بأعلى المعايير التي تسهم في تقديم الخدمة الإسعافية المتميزة لمحتاجيها.// انتهى //11:07ت م0037