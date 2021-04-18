أبها 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسهطلت أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير, شملت مدينة أبها وضواحيها ومحافظات خميس مشيط, وطريب, والنماص, وتنومة, والمجاردة, وبارق, ورجال ألمع, ومحايل عسير, والحرجة, ومراكز قنا, وثلوث المنظر, والحيمة, وصمخ, وبللسمر, ووادي بن هشبل, وبللحمر, والجوة, والحبلة, والواديين, والصبيخة, والسرح, وبني عمر, والبشائر, وجمعة ربيعة.جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //11:12ت م0039