أبها 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بحالة الطقس اليوم بمنطقة عسير - بمشيئة الله - يتضمن أمطاراً رعدية من متوسطة إلى غزيرة, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وضعفاً في مدى الرؤية، على مدينة أبها وضواحيها ومحافظات أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيده، طريب، ظهران الجنوب، محايل.وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 11 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.// انتهى //11:27ت م0043