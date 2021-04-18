عام / المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على منطقة جازان
الأحد 1442/9/6 هـ الموافق 2021/04/18 م واس
جيزان 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة جازان - بمشيئة الله تعالى - تتضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وضعفاً في مدى الرؤية، على محافظات الحرث، والعارضة، والداير، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبين المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 10 مساءً.
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12:16ت م
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