جيزان 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على ‏منطقة ‏جازان - ‏بمشيئة الله تعالى - تتضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في ‏الرياح السطحية وضعفاً في مدى الرؤية، على محافظات الحرث، والعارضة، والداير، والعيدابي، وفيفا، وهروب.وبين المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 10 مساءً.// انتهى //12:16ت م0050