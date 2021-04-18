إسلام آباد 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي أكد تصميم حكومته على تحقيق سيادة القانون في البلاد وعدم السماح لأي عناصر بممارسة أعمال الشغب.وسلطت الضوء على مطالبة عمران خان من حكومات الدول الغربية بمعاقبة العناصر التي تحرض على الكراهية ضد المسلمين.واهتمت صحف إسلام آباد بزيارة وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستعراض التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وعرجت على تأكيد باكستان بأن السلام الدائم والأمن والتنمية في جنوب آسيا يعتمد على إيجاد الحل السلمي لنزاع كشمير العالق مع الهند.وتابعت صحف الأحد تطورات فيروس كورونا في باكستان، حيث تواصل سلطات الصحة جهودها لاحتواء الارتفاع المستمر في الإصابات اليومية، من خلال تطبيق الإغلاق الذكي ومواصلة عملية التطعيم باللقاح المضاد.وتناولت عزم باكستان بسرعة تنفيذ المشاريع الاقتصادية الملحقة بمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني لتسهم في دعم الاقتصاد الوطني.وتطرقت إلى الجهود الجارية لإنجاح عملية السلام الأفغانية، وضمان انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بطريقة مسؤولة.وتحدثت صحف باكستان عن الوضع المقلق الذي تواجهه الهند بسبب الارتفاع القياسي في أعداد المصابين بفيروس كورونا بشكل يُنذر بتحولها إلى بؤرة جديدة للوباء.// انتهى //12:48ت م0053