المدينة المنورة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسأجرى قسم الأشعة والتصوير الطبي بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة 39,478 فحصاً تشخيصياً بالأشعة خلال الربع الأول من العام 2021م، شملت 2605 فحوص بأشعة الرنين المغناطيسي، و5980 فحصاً بالأشعة المقطعية، و25,917 فحصاً بالأشعة العادية x-ray، و339 فحصاً تصوير الثدي.وقام قسم الأشعة التداخلية بإجراء 520 فحصاً، وتم عمل 99 فحصاً للطب النووي، وكذلك أجرى قسم الأشعة التلفزيونية 3959 فحصاً، وقسم التصوير الإشعاعي 59 فحصاً خلال نفس الفترة.// انتهى //12:59ت م0057